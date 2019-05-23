Сборная России сыграет в красной форме в ¼ финала чемпионата мира с США - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 мая 2019 12:29ХоккейЛипкин Антон

Сборная России сыграет в красной форме в ¼ финала чемпионата мира с США

Матч начнется в Братиславе в 17:15 (мск).

Сборная России выбрала красную форму для матча ¼ финала чемпионата мира в Словакии с США, сообщает официальный твиттер ФХР.

«В четвертьфинале играем в красном #снамироссия», – говорится в сообщении.

Напомним, сборная России будет номинальным хозяином матча в Братиславе. На групповом этапе российская команда одержала семь побед с общим счетом 36:7 и с максимально возможным 21 очком заняла первое место в группе B.

Сборная США выиграла пять матчей (из них один – в овертайме), потерпела два поражения и стала четвертой в группе A. Разница заброшенных и пропущенных шайб составила +12 (27:15).

В предыдущий раз сборные России и США играли на чемпионате мира в 2017 году. Матч группового этапа в Кельне завершился победой американцев (5:3). За год до этого на домашнем чемпионате мира Россия победила США (7:2) в матче за третье место.

Матч Россия – США пройдет на Ondrej Nepela Arena в Братиславе. Начало – 17:15 (мск).

26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/05 08:00Хоккей
От позора Лейк-Плэсида до триумфа в Праге. Все о противостоянии России и СШАОлимпийский позор Лейк-Плэсида, фиаско в Хельсинки, триумф в Праге – обозреватель «Советского спорта» вспоминает самые интересные матчи наших с американцами.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
21/05 23:45Хоккей
Теперь - США! Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мираСтало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
22/05 09:00Футбол
«Многие фанаты «Крыльев» будут болеть против «Локо»Предстоящий финал Кубка России пройдет на нейтральном поле. О выезде в Самару мы расспросили менеджера по работе с болельщиками «Локомотива», который попросил не называть его фамилию, представившись Михаилом.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/05 21:45Хоккей
В США собрались звезды, но там не видно команды. Все о будущем сопернике РоссииАмериканцы ехали на чемпионат мира в статусе главных фаворитов, но на групповом этапе разочаровали.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
23/05 09:00Хоккей
«1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – СШАЗнаменитый тренер, дважды приводивший сборную России к золотым медалям ЧМ, оценил выступление нашей команды на групповой стадии и поделился ожиданиями от стартующего сегодня плей-офф.
23/05 07:00Хоккей
Россия – США и еще три битвы первого дня плей-оффВ Братиславе и Кошице стартуют четвертьфиналы. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс важнейшего игрового дня.
23/05 09:55Футбол
«Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку»Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился последними новостями о громком бракоразводном процессе своей подзащитной с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
22/05 17:30Хоккей
С канадцами до финала Россия не сыграет!И с чехами – тоже. Объясняем новые правила плей-офф ЧМ-2019 по хоккею.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
22/05 14:30Хоккей
Да, это «Красная машина». Но гонка только начинается!Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о грандиозной победе сборной России над шведами.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
22/05 12:00Футбол
Били, бьем, будем бить! Драку в финале Кубка заказывали?Два года назад финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» в Сочи завершился массовой дракой. Перед аналогичной схваткой тех же соперников в Самаре мы вспомнили самые памятные случаи, когда футбол в России напоминал ММА.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
Новости
12:53 Футбол Иван Обляков: Вызов в сборную России? Да просто порадовался и все
12:50 Футбол Почеттино согласился возглавить «Ювентус»
12:48 Футбол Комличенко: Вызов в сборную России – толчок в карьере, который придаст мне еще больше
12:47 Плавание Южная Корея пригласила КНДР принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта
12:29 Хоккей Сборная России сыграет в красной форме в ¼ финала чемпионата мира с США
12:23 Хоккей Владимир Вуйтек: Сборная США меня не впечатлила
12:19 Биатлон Анастасия Кузьмина: Решение об участии в эстафетах будет принято осенью
12:18 Баскетбол «Анадолу Эфес» продлил контракт с главным тренером
12:18 Футбол Курбан Бердыев: Весь сезон «Рубин» играл без нападающих
12:09 Хоккей ФХР презентовал на конгрессе ИИХФ чемпионат мира 2023 года
12:09 Футбол Крыховяк: Это счастье – быть частью такой команды, как «Локомотив»
11:57 Футбол Михаил Меркулов: Для игроков обиднее, что упустили трофей, для президента – еврокубки
11:49 Футбол «Интер» готов заплатить за Лукаку 30 млн евро и отправить в «МЮ» Перишича
11:39 Футбол Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
11:37 Футбол Арбитр Николаев не сдал нормативы и может завершить карьеру
11:28 Баскетбол Сергей Карасев: С такой ротацией, как у ЦСКА, можно спокойно играть на два фронта
11:21 Баскетбол Евгений Воронов: Самое главное – настроиться на первый матч с ЦСКА
11:12 ММА Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора «лодырем», а Фергюсона – «клоуном»
11:11 Фехтование Алексей Якименко: На ОИ-2020 сконцентрировался бы на командном турнире
11:02 Футбол Агент Ткачева заявил, что полузащитник намерен покинуть московский ЦСКА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика