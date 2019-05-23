Сборная России сыграет в красной форме в ¼ финала чемпионата мира с США Матч начнется в Братиславе в 17:15 (мск).

Сборная России выбрала красную форму для матча ¼ финала чемпионата мира в Словакии с США, сообщает официальный твиттер ФХР.

«В четвертьфинале играем в красном #снамироссия», – говорится в сообщении.

Напомним, сборная России будет номинальным хозяином матча в Братиславе. На групповом этапе российская команда одержала семь побед с общим счетом 36:7 и с максимально возможным 21 очком заняла первое место в группе B.

Сборная США выиграла пять матчей (из них один – в овертайме), потерпела два поражения и стала четвертой в группе A. Разница заброшенных и пропущенных шайб составила +12 (27:15).

В предыдущий раз сборные России и США играли на чемпионате мира в 2017 году. Матч группового этапа в Кельне завершился победой американцев (5:3). За год до этого на домашнем чемпионате мира Россия победила США (7:2) в матче за третье место.

Матч Россия – США пройдет на Ondrej Nepela Arena в Братиславе. Начало – 17:15 (мск).