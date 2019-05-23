Алексей Бадюков: Сборная России обыграет команду США со счетом 4:1 Встреча состоится сегодня, 23 мая и пройдет в Братиславе. Начало поединка – 17.15 мск.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с командой США в рамках ЧМХ-2019.

«Думаю, от голов этого звена (Кучерова и Гусева) и будет зависеть результат противостояния с США. Это те ребята, которые стабильно выступали по ходу всего группового этапа. У Кучерова вчера было два момента, но он не смог их реализовать, тем самым позволив Вильяму Нюландеру выйти в лидеры гонки бомбардиров. Хотелось бы, чтобы именно россиянин был на первом месте.

Что касается соперника, Блэшилл позвал в национальную команду тех спортсменов, которых он знает еще по выступлениям за юниорскую сборную. Например, Джек Айкел и Дилан Ларкин. В целом, звёздно-полосатые напоминают мне Швейцарию. Они по зубам россиянам, но только при соответствующем подходе.

Не думаю, что политические моменты повлияют на российских хоккеистов. В спортивных кругах этому не придают особого значения, всех волнует прежде всего хоккейная составляющая. Четвертьфинал – очень коварный этап. Ты только завершил выступление на групповом и ещё толком не успел переключиться на плей-офф. В данных матчах немалую роль играет психологическая составляющая.

На первых минутах встречи подопечные Блэшилла несомненно рванут вперед, но затем перейдут на игру вторым номером. Думаю, они окажутся подвержены давлению со стороны СМИ, которые называют российскую дружину главным фаворитом первенства планеты. Как завершится матч? Россияне выиграют со счетом 4:1», – цитирует Бадюкова «RT на русском».