Три балерины выступили на презентации заявки Санкт-Петербурга на ЧМ-2023

Президент ФХР Владислав Третьяк презентовал на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Брастиславе заявку Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира 2023 года, сообщает официальный сайт ФХР.
Делегатам представили проект мультифункциональной арены, строительство которой должно завершиться к 2023 году. В завершении презентации российской заявки состоялось выступление трех русских балерин с номером на музыку из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.
«Суперсовременная, одна из самых больших в мире хоккейная арена, искренняя любовь к хоккею и доброжелательность российских болельщиков, красивейший город России и Европы – все это сделает чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге одним из самых запоминающихся в истории», – сказал Третьяк.
Отметим, что окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2023 года будет принято в пятницу.
Сегодня на нынешнем чемпионате мира в Братиславе и Кошице пройдут матчи ¼ финала. В 17:15 на Ondrej Nepela Arena начнется матч Россия – США.
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