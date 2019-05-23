Три балерины выступили на презентации заявки Санкт-Петербурга на ЧМ-2023 - Советский спорт
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23 мая 2019 14:42ХоккейЛипкин Антон

Три балерины выступили на презентации заявки Санкт-Петербурга на ЧМ-2023

На конгрессе ИИХФ представлена российская заявка.

Президент ФХР Владислав Третьяк презентовал на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Брастиславе заявку Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира 2023 года, сообщает официальный сайт ФХР.

Делегатам представили проект мультифункциональной арены, строительство которой должно завершиться к 2023 году. В завершении презентации российской заявки состоялось выступление трех русских балерин с номером на музыку из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.

«Суперсовременная, одна из самых больших в мире хоккейная арена, искренняя любовь к хоккею и доброжелательность российских болельщиков, красивейший город России и Европы – все это сделает чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге одним из самых запоминающихся в истории», – сказал Третьяк.

Отметим, что окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2023 года будет принято в пятницу.

Сегодня на нынешнем чемпионате мира в Братиславе и Кошице пройдут матчи ¼ финала. В 17:15 на Ondrej Nepela Arena начнется матч Россия – США.

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