Стал известен состав сборной России на матч ¼ финала с командой США - Советский спорт
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23 мая 2019 16:16ХоккейСметанникова Дарья

Стал известен состав сборной России на матч ¼ финала с командой США

Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой США.

Матч Россия – США состоится сегодня, 23 мая, в 17:15 по московскому времени.

Состав сборной России на матч с США:

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

Напомним, что сборная России вышла с первого места в своей группе, одержав победы во всех семи матчах. Команда США заняла в группе четвертое место.

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