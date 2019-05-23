Ларкин и Райан не вошли в состав сборной США на матч с Россией - Советский спорт
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23 мая 2019 16:26ХоккейЛипкин Антон

Ларкин и Райан не вошли в состав сборной США на матч с Россией

Оба форварда получили травмы в матче с Канадой.

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл назвал состав команды на матч ¼ финала чемпионата мира с Россией.

Сборная США:

вратари: Шнайдер (Демко);
1-я пятерка: Сутер – Веренски, Дебринкет – Уайт – Кейн;
2-я пятерка: Шей – Мартинес, Годро – Айкел – вам Римсдайк;
3-я пятерка: К. Хьюз – Хэнифин, Крайдер – Дж. Хьюз – Ватрано;
4-я пятерка: Фокс – Воланин, Келлер – Гленденинг – Канин.

Таким образом, матч с Россией пропустят форварды Дилан Ларкин и Дерек Райан, получившие травмы в заключительном матче группового этапа с Канадой (0:3).

Матч Россия – США пройдет 23 мая на Ondrej Nepela Arena в Брастиславе. Начало – 17:15 (мск).

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