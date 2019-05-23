Уфа близка к тому, чтобы принять женский чемпионат мира - Советский спорт
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23 мая 2019 17:10ХоккейЛипкин Антон

Уфа близка к тому, чтобы принять женский чемпионат мира

Турнир в России пройдет в 2021 году.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин может пройти в 2021 году, сообщает ТАСС. Турнир с большой долей вероятности примет Уфа.

«Да, в 2021 году женский чемпионат мира, скорее всего, пройдет в Уфе, – заявила глава комитета женского хоккея ИИХФ Сюзанна Колбенхойер. – Я сейчас не могу сказать, что Россия на 100 процентов примет этот турнир, но близко к этому».

О том, что Россия может стать хозяйкой женского чемпионата мира президент ИИХФ Рене Фазель заявил еще в 2017 году во время Недели звезд хоккея в Уфе.

Отметим, что ранее Россия никогда не проводила женский чемпионат мира. В нынешнем году турнир прошел в Эспоо (Финляндия), а через год местом проведения станут Галифакс и Труро (Канада).

Напомним, что в четверг на заседании конгресса ИИХФ президент ФХР Владислав Третьяк представил заявку Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира 2023 года.

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