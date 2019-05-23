Россия – США: Гусев открыл счет в матче

Уже на второй минуте матча сборная России открыла счет. Никита Гусев поразил ворота США.
Ассистентами Гусева стали Михаил Сергачев и Никита Кучеров.
Напомним, что сборная России вышла с первого места в своей группе, одержав победы во всех семи матчах. Команда США заняла в группе четвертое место.
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