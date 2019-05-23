Вячеслав Козлов: Работа с Хартли – это как пойти в аспирантуру Бывший главный тренер «Химика» вошел в тренерский штаб «Авангарда».

Новый тренер «Авангарда» Вячеслав Козлов рассказал о том, почему согласился войти в тренерский штаб Боба Хартли.

«Я бы сказал, (Хартли) одна из немаловажных причин, – приводит слова Козлова официальный сайт «ястребов». – Мы работали вместе в НХЛ, в прошлом сезоне не раз виделись в Балашихе. Он совсем не изменился – и как человек, и как тренер.

Я всегда внимательно наблюдал за его стилем работы и подходу к игрокам. Считаю, работать рядом с таким профессионалом своего дела, как Боб, – это как пойти в аспирантуру после получения высшего образования».

Напомним, Козлов заменил в тренерском штабе «Авангарда» Майкла Пелино. Во время выступления в НХЛ он играл под руководством Хартли в «Атланте» (2003-2008).

В прошлом сезоне Козлов был главным тренером «Химика» в ВХЛ, а до этого входил в тренерский штаб «Спартака».