Вячеслав Козлов: Работа с Хартли – это как пойти в аспирантуру

Новый тренер «Авангарда» Вячеслав Козлов рассказал о том, почему согласился войти в тренерский штаб Боба Хартли.
«Я бы сказал, (Хартли) одна из немаловажных причин, – приводит слова Козлова официальный сайт «ястребов». – Мы работали вместе в НХЛ, в прошлом сезоне не раз виделись в Балашихе. Он совсем не изменился – и как человек, и как тренер.
Я всегда внимательно наблюдал за его стилем работы и подходу к игрокам. Считаю, работать рядом с таким профессионалом своего дела, как Боб, – это как пойти в аспирантуру после получения высшего образования».
Напомним, Козлов заменил в тренерском штабе «Авангарда» Майкла Пелино. Во время выступления в НХЛ он играл под руководством Хартли в «Атланте» (2003-2008).
В прошлом сезоне Козлов был главным тренером «Химика» в ВХЛ, а до этого входил в тренерский штаб «Спартака».
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