Россия – США. Сергачев удвоил преимущество российской команды

Денис Бояринцев: Испытывал трепет, садясь за один стол с Аленичевым Бывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России, а ныне – главный тренер ивановского «Текстильщика» рассказал о том, как играл против молодого Криштиану Роналду, вспомнил аварию, которая изменила его жизнь, и поделился ожиданиями от финала Кубка России.

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