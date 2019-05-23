Россия – США. Сергачев удвоил преимущество российской команды - Советский спорт
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23 мая 2019 17:42ХоккейСметанникова Дарья

Россия – США. Сергачев удвоил преимущество российской команды

В Братиславе проходит матч ¼ финала чемпионата мира между сборными России и США.

В первом периоде сборная России усилиями Никиты Гусева и Михаила Сергачева вывела команду вперед.

Сергачев забросил шайбу в большинстве после передачи Гусева.

Напомним, что сборная России вышла с первого места в своей группе, одержав победы во всех семи матчах. Команда США заняла в группе четвертое место.

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