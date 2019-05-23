Россия – США. Американцы забросили шайбу после перерыва (видео)

После первого периода российская команда вела со счетом 2:0.
После перерыва у США счет голам открыл Брейди Шей. Ему ассистировали Патрик Кейн и Джонни Годро.
У сборной России отличились Никита Гусев и Михаил Сергачев.
Напомним, что сборная России вышла с первого места в своей группе, одержав победы во всех семи матчах. Команда США заняла в группе четвертое место.
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