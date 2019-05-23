Россия – США: Американцы выиграли второй период

После второго периода счет 2:1 в пользу российской команды. Второй период американцы выиграли со счетом 1:0.
Единственную шайбу во второй двадцатиминутке забросил Брейди Шей, которому ассистировали Патрик Кейн и Джонни Годро.
У россиян в первом периоде отличились Никита Гусев и Михаил Сергачев.
Напомним, что сборная России вышла с первого места в своей группе, одержав победы во всех семи матчах. Команда США заняла в группе четвертое место.
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