Россия – США: Американцы выиграли второй период - Советский спорт
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23 мая 2019 18:38ХоккейСметанникова Дарья

Россия – США: Американцы выиграли второй период

Сборные России и США борются за выход в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Словакии.

После второго периода счет 2:1 в пользу российской команды. Второй период американцы выиграли со счетом 1:0.

Единственную шайбу во второй двадцатиминутке забросил Брейди Шей, которому ассистировали Патрик Кейн и Джонни Годро.

У россиян в первом периоде отличились Никита Гусев и Михаил Сергачев.

Напомним, что сборная России вышла с первого места в своей группе, одержав победы во всех семи матчах. Команда США заняла в группе четвертое место.

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