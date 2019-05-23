Канада – Швейцария: Европейцы ведут после 40 минут - Советский спорт
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23 мая 2019 18:48ХоккейКоноплев Александр

Канада – Швейцария: Европейцы ведут после 40 минут

На чемпионате мира зреет сенсация.

Завершился второй период в матче 1/4 финала чемпионата мира Канада – Швейцария.

Впереди европейцы – 2:1. В их составе забрасывали Свен Андригетто и Нико Хишир. У канадцев отличился Жонатан Маршессо.

После двух периодов счет по броскам 19:14 в пользу Канады.

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