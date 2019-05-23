Россия – США: Капризов забросил третью шайбу в ворота американцев (видео)

В начале третьего периода нападающий сборной России Кирилл Капризов забросил третью шайбу в ворота США. Счет стал 3:1.
Ассистентом Капризова стал Никита Гусев, который уже забросил шайбу в этом матче, а также ассистировал Михаилу Сергачеву во втором голе.
Отметим, что для Капризова эта шайба стала второй на текущем чемпионате мира в Словакии.
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