Россия – США: Капризов забросил третью шайбу в ворота американцев (видео) - Советский спорт
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23 мая 2019 18:55ХоккейСметанникова Дарья

Россия – США: Капризов забросил третью шайбу в ворота американцев (видео)

В Братиславе проходит матч ¼ финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.

В начале третьего периода нападающий сборной России Кирилл Капризов забросил третью шайбу в ворота США. Счет стал 3:1.

Ассистентом Капризова стал Никита Гусев, который уже забросил шайбу в этом матче, а также ассистировал Михаилу Сергачеву во втором голе.

Отметим, что для Капризова эта шайба стала второй на текущем чемпионате мира в Словакии.

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