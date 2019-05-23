Американцы сократили отставание от сборной России (видео)

В третьем периоде за 14 минут до конца сборная США сократила отставание от команды России – 2:3.
У американцев отличился Ноа Хэнифин, которому ассистировал Джек Хьюз.
У россиян в третьей 20-минутке отличился Кирилл Капризов.
Напомним, что сборная России вышла с первого места в своей группе, одержав победы во всех семи матчах. Команда США заняла в группе четвертое место.
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