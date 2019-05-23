Американцы сократили отставание от сборной России (видео) - Советский спорт
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23 мая 2019 19:01ХоккейСметанникова Дарья

Американцы сократили отставание от сборной России (видео)

Сборные России и США борются за выход в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Словакии.

В третьем периоде за 14 минут до конца сборная США сократила отставание от команды России – 2:3.

У американцев отличился Ноа Хэнифин, которому ассистировал Джек Хьюз.

У россиян в третьей 20-минутке отличился Кирилл Капризов.

Напомним, что сборная России вышла с первого места в своей группе, одержав победы во всех семи матчах. Команда США заняла в группе четвертое место.

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