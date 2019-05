Россия – США. Видео всех голов Во вторник в Братиславе прошел четвертьфинал чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео всех голов встречи.

1:0 – Гусев (Кучеров, Сергачев)

2:0 – Сергачев (Гусев)

Mikhail Sergachev scores to make it a 2-0 lead for 🇷🇺 over the 🇺🇸 with a one time blast on the PP. pic.twitter.com/1EWmDfSfXG — theBRKDWN (@theBRKDWNsports) 23 мая 2019 г.

2:1 – Шей (Годро, Кэйн)

3:1 – Капризов (Сергачев, Гусев)

🚨 Gusev ➡️ Kaprizov odd man rush makes it 3-1 for @russiahockey Fun Fact: Gusev has had a hand in every Russia goal this game. #IIHFWorlds #RUSUSA



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:  https://t.co/PDQtNtuJxc ▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/xlgWFJSiFw — IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.

3:2 – Хэнифин (Хьюз)

Oh baby! Just by the ear of Vasilevski off a feed from Jack Hughes to Noah Hanifin makes this a 1-goal game! @usahockey @NHLFlames #IIHFWorlds



4:2 – Григоренко (Дадонов, Малкин)