Россия – США: Григоренко забрасывает четвертую шайбу в ворота соперника - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 мая 2019 19:03ХоккейСметанникова Дарья

Россия – США: Григоренко забрасывает четвертую шайбу в ворота соперника

В Братиславе (Словакия) проходит матч ¼ финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.

Российский форварда Михаил Григоренко стал автором четвертой шайбы в ворота команды США. Счет стал 4:2 в пользу российской команды.

Ассистентами Григоренко стали Евгений Малкин и Евгений Дадонов.

Напомним, что сборная России вышла с первого места в своей группе, одержав победы во всех семи матчах. Команда США заняла в группе четвертое место.

04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
23/05 15:00Футбол
Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
22/05 17:30Хоккей
С канадцами до финала Россия не сыграет!И с чехами – тоже. Объясняем новые правила плей-офф ЧМ-2019 по хоккею.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
22/05 22:00Футбол
Евгений Ловчев: Палыч отстоял имя тренеров старшего поколения. Спасибо ему!Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги финала Кубка России, назвал Баринова лучшим футболистом матча и предостерег предсказывать тульскому «Арсеналу» судьбу «Уфы».
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
23/05 07:00Хоккей
Россия – США и еще три битвы первого дня плей-оффВ Братиславе и Кошице стартуют четвертьфиналы. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс важнейшего игрового дня.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
22/05 14:30Хоккей
Да, это «Красная машина». Но гонка только начинается!Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о грандиозной победе сборной России над шведами.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
22/05 21:00Футбол
«Попыхтим» в Европе! «Паровозы» помогли «самоварам» попасть в еврокубок«Локомотив» одолел «Урал» в финале Кубка России и подарил последнюю путевку в Лигу Европы «Арсеналу».
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
22/05 20:30Футбол
Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал»Главный ветеран российского тренерского цеха одержал очередную победу в Кубке России. Единственный мяч с подачи Фернандеша забил Баринов.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
23/05 09:55Футбол
«Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку»Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился последними новостями о громком бракоразводном процессе своей подзащитной с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
23/05 08:00Хоккей
От позора Лейк-Плэсида до триумфа в Праге. Все о противостоянии России и СШАОлимпийский позор Лейк-Плэсида, фиаско в Хельсинки, триумф в Праге – обозреватель «Советского спорта» вспоминает самые интересные матчи наших с американцами.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
23/05 09:00Хоккей
«1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – СШАЗнаменитый тренер, дважды приводивший сборную России к золотым медалям ЧМ, оценил выступление нашей команды на групповой стадии и поделился ожиданиями от стартующего сегодня плей-офф.
22/05 16:30Футбол
Предусмотрительный «Спартак» и беззащитное «Динамо». Истекающие контракты в РПЛСоставы ряда клубов премьер-лиги летом могут измениться более чем на половину. Затянули с продлением контрактов «Оренбург», «Урал», «Динамо» и особенно «Арсенал», от которого в следующем сезоне могут остаться пять игроков.
23/05 13:15Хоккей
Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильныСША преодолеют проблемы группового этапа и подойдут к матчу в четвертьфинале с Россией во всеоружии.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
Новости
19:16 Футбол СМИ: «Динамо» может купить Эль-Кабира
19:03 Хоккей Россия – США: Григоренко забрасывает четвертую шайбу в ворота соперника
19:01 Хоккей Американцы сократили отставание от сборной России (видео)
19:01 Хоккей Россия – США. Видео всех голов
18:55 Хоккей Россия – США: Капризов забросил третью шайбу в ворота американцев (видео)
18:48 Хоккей Канада – Швейцария: Европейцы ведут после 40 минут
18:43 Футбол В России может появиться «Клуб Сергея Семака»
18:38 Хоккей Россия – США: Американцы выиграли второй период
18:26 Теннис Ватутин – в основном турнире «Ролан Гаррос»
18:24 ММА Нурмагомедов может провести бой против Сен-Пьера в конце 2019 года
18:14 Теннис Блинкова пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос»
18:11 Хоккей Россия – США. Американцы забросили шайбу после перерыва (видео)
17:55 Футбол Роналду попал в заявку сборной Португалии на финальную стадию Лиги наций
17:42 Хоккей Россия – США. Сергачев удвоил преимущество российской команды
17:37 Хоккей Вячеслав Козлов: Работа с Хартли – это как пойти в аспирантуру
17:24 Футбол Станислав Сухина: Каждый год титулы после моего прихода в «Локомотив»? Это совпадение
17:20 Хоккей Россия – США: Гусев открыл счет в матче (видео)
17:10 Хоккей Уфа близка к тому, чтобы принять женский чемпионат мира
17:05 Футбол «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»
17:02 Бобслей Соколов выдвинут на пост главного тренера сборной России по бобслею
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика