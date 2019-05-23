Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче с США - Советский спорт
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23 мая 2019 19:33ХоккейСметанникова Дарья

Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче с США

В Братиславе завершился матч ¼ финала чемпионата мира между сборными России и США.

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 4:3.

Лучшим игроком матча в составе российской команды стал вратарь Андрей Василевский. Голкипер сборной России совершил 30 сэйвов.

В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой из вышедших в эту стадию турнира. Полуфинал состоится 25 мая.

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