Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче с США

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 4:3.
Лучшим игроком матча в составе российской команды стал вратарь Андрей Василевский. Голкипер сборной России совершил 30 сэйвов.
В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой из вышедших в эту стадию турнира. Полуфинал состоится 25 мая.
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