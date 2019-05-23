Канада с трудом обыграла Швейцарию в четвертьфинале ЧМХ-2019 Швейцария чуть не сотворила сенсацию.

Сборная Канады обыграла сборную Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею – 3:2. Встреча завершилась в овертайме. Причем канадцы перевели игру в дополнительный период за 0,4 секунды до финальной сирены.

У победителей отличились Марк Стоун (дважды) и Дэймон Сиверсон. У швейцарцев отличились Свен Андригетто и Нико Хишир.

Отметим, что канадцы

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Четвертьфинал



Канада – Швейцария – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Андригетто (Диас, Фиала) – 18:06 (0:1, бол.); Стоун (Фаббро, Дюбуа) – 25:45 (1:1); Хишир (Марчини, Ниддеррайтер) – 39:57 (1:2, бол.); Сиверсен (Стоун) – 59:59 (2:2, 6х5); Стоун (Дюбуа, Теодор) – 63:07.