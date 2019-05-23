Кейна, Сутера и Ларкина признали лучшими игроками сборной США на ЧМ-2019 Сборная США завершила выступление на чемпионате мира в Словакии.

В четвертьфинале американцы проиграли сборной России со счетом 3:4.

По итогам чемпионата мира в Словакии защитник Райан Сутер, а также нападающий Патрик Кейн и Дилан Ларкин признаны лучшими игроками в составе сборной США.

На турнире в Словакии Сутер набрал 5 (0+5) очков в семи матчах, Кейн в восьми играх набрал 12 (2+10) очков, а у Ларкина 5 (3+2) очка в семи встречах.