Кейна, Сутера и Ларкина признали лучшими игроками сборной США на ЧМ-2019

В четвертьфинале американцы проиграли сборной России со счетом 3:4.
По итогам чемпионата мира в Словакии защитник Райан Сутер, а также нападающий Патрик Кейн и Дилан Ларкин признаны лучшими игроками в составе сборной США.
На турнире в Словакии Сутер набрал 5 (0+5) очков в семи матчах, Кейн в восьми играх набрал 12 (2+10) очков, а у Ларкина 5 (3+2) очка в семи встречах.
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