Михаил Сергачев: В концовке матча с США немного запаниковали, но Вася сзади поддержал

В четвертьфинале российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 4:3.
Защитник сборной России Михаил Сергачев подвел итог матча. Хоккеист стал автором шайбы и результативной передачи.
«Тяжелая игра, у нас было много нервозности, особенно в начале и конце. В конце немного отдали им преимущество, запаниковали, но Вася поддержал сзади, заблокировали бросочки и в обороне нормально сыграли, надо было выводить шайбу, в концовке нужно играть проще. С заброшенной шайбой мне повезло, но я бы лучше не пропускал ни одного гола, чем забивал, мы играем на команду», - цитирует Сергачева Sport24.ru.
В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой группового этапа из вышедших в 1/2. Полуфинал состоится 25 мая.
Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборная России обыграла команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0). Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4). Таким образом, российская команда, одержав семь побед, набрала 21 очко и завершила групповой этап на первом месте в итоговой турнирной таблице группы В.
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