Евгений Кузнецов: Жалко болельщикам России пива не наливают, кричали бы громче

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подвел итог матча ¼ финала с командой США (4:3).
«Игры на вылет всегда такие получаются. Нужно было забивать больше, когда моменты были, а так, в принципе, сыграли хорошо в обороне. Третий гол был не нужен, 4:2 было поинтереснее, а 4:3 — нервная концовка.
По барабану, кто наш следующий соперник. Главное, думать о своей игре, настраиваться. Дальше нет слабых соперников. Если мы будем играть плохо, то хоть с кем встречайся.
Нам всегда приятно играть при своих болельщиках. Жалко там пива не наливают, иначе бы русские болельщики еще громче кричали. Фанаты жалуются. Сейчас полегче будет? В гробу полегче будет», - цитирует Кузнецова Sport24.ru.
В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой группового этапа из вышедших в 1/2. Полуфинал состоится 25 мая в Братиславе.
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