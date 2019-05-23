Евгений Кузнецов: Жалко болельщикам России пива не наливают, кричали бы громче - Советский спорт
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23 мая 2019 20:03ХоккейСметанникова Дарья

Евгений Кузнецов: Жалко болельщикам России пива не наливают, кричали бы громче

Сборная России стала первым полуфиналистом чемпионата мира 2019 года, который проходит в Словакии.

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подвел итог матча ¼ финала с командой США (4:3).

«Игры на вылет всегда такие получаются. Нужно было забивать больше, когда моменты были, а так, в принципе, сыграли хорошо в обороне. Третий гол был не нужен, 4:2 было поинтереснее, а 4:3 — нервная концовка.

По барабану, кто наш следующий соперник. Главное, думать о своей игре, настраиваться. Дальше нет слабых соперников. Если мы будем играть плохо, то хоть с кем встречайся.

Нам всегда приятно играть при своих болельщиках. Жалко там пива не наливают, иначе бы русские болельщики еще громче кричали. Фанаты жалуются. Сейчас полегче будет? В гробу полегче будет», - цитирует Кузнецова Sport24.ru.

В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой группового этапа из вышедших в 1/2. Полуфинал состоится 25 мая в Братиславе.

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