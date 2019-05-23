Россия в полуфинале сыграет либо со Швецией, либо с Финляндией, либо с Германией У России три возможных соперника.

Согласно новому регламенту чемпионатов мира, самый сильный полуфиналист по итогам группового этапа сыграет с самой слабой командой, прошедших четвертьфинал.

Таким образом сборная России, как лучшая команда первого этапа, избежит встречи с Канадой (победа над Швейцарией – 3:2 ОТ) и Чехией (в случае победы над Германией).

«Красная машина» сыграет либо с Финляндией (если Чехия победит Германию, а Финляндия – Швецию), либо со Швецией (если «тре крунур» победят финном, а чехи – немцев), лиюо с Германией (если немцы обыграют чехов, а шведы – финнов).

Полуфиналы состоятся 25 мая. Обе встречи пройдут в Братиславе.