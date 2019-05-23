Андрей Василевский: Игра против США – одна из самых сложных на ЧМ - Советский спорт
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23 мая 2019 20:55ХоккейСметанникова Дарья

Андрей Василевский: Игра против США – одна из самых сложных на ЧМ

Сборная России стала первым полуфиналистом чемпионата мира-2019, который проходит в Словакии.

Вратарь сборной России Андрей Василевский подвел итог матча. Голкипер признан лучшим игроком российской команды.

— Очень хороший соперник, по уровню сопоставимый с нашей командой. Упорная игра получилась, но мы победили. Готовимся дальше.

— Эта игра — самая трудная для вас на ЧМ?
— Одна из самых сложных. Но самые главные матчи у нас впереди. Надо сейчас уже забыть о этой игре и смотреть вперед, - цитирует Василевского пресс-служба Федерации хоккея России.

В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой группового этапа из вышедших в 1/2. Полуфинал состоится 25 мая.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборная России обыграла команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0). Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4). Таким образом, российская команда, одержав семь побед, набрала 21 очко и завершила групповой этап на первом месте в итоговой турнирной таблице группы В.

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