Владислав Третьяк: Мы победили, мы сильнее

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил игру вратарей Андрея Василевского и Кори Шнейдера в матче 1/4 финала чемпионата мира Россия – США.
Россиянин отразил 29 бросков, его оппонент – 39.
– Хороший эмоциональный матч, ребята выдержали. Первый период был за нами, второй – за американцами. Ребята почувствовали, что в первом периоде были на голову сильнее, а американцы после перерыва ожили, прибавили в скорости, в движении. Концовка второго периода – это игра вратарей, оба сегодня очень здорово сыграли, но мы победили, мы сильнее, готовимся к полуфиналу, – приводит слова Третьяка ТАСС.
В полуфинале сборная России может сыграть с Финляндией, Швецией или Германией.
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