Илья Воробьев: Сборная России не выбирает соперников - Советский спорт
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23 мая 2019 21:08ХоккейСметанникова Дарья

Илья Воробьев: Сборная России не выбирает соперников

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира-2019, обыграв в четвертьфинале команду США (4:3).

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итог матча с США и поделился ожиданиями от полуфинала.

«Они ждали контратак. Потом во втором периоде стали накладывать смены и хорошо на контратаках завершали моменты. То, что ожидали, ничего нового.

С кем бы хотели сыграть дальше? Ответ я дам через день. Мы не выбираем соперников.

Как избежать нервотрепки в конце матча? Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал», - цитирует Воробьева пресс-служба Федерации хоккея России.

Согласно новому регламенту чемпионатов мира, самый сильный полуфиналист по итогам группового этапа сыграет с самой слабой командой, прошедших четвертьфинал.

Таким образом сборная России, как лучшая команда первого этапа, избежит встречи с Канадой (победа над Швейцарией – 3:2 ОТ) и Чехией (в случае победы над Германией).

В ½ финала россияне сыграют либо со Швецией, либо с Финляндией, либо с Германией.

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