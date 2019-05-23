Илья Воробьев: Сборная России не выбирает соперников

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итог матча с США и поделился ожиданиями от полуфинала.
«Они ждали контратак. Потом во втором периоде стали накладывать смены и хорошо на контратаках завершали моменты. То, что ожидали, ничего нового.
С кем бы хотели сыграть дальше? Ответ я дам через день. Мы не выбираем соперников.
Как избежать нервотрепки в конце матча? Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал», - цитирует Воробьева пресс-служба Федерации хоккея России.
Согласно новому регламенту чемпионатов мира, самый сильный полуфиналист по итогам группового этапа сыграет с самой слабой командой, прошедших четвертьфинал.
Таким образом сборная России, как лучшая команда первого этапа, избежит встречи с Канадой (победа над Швейцарией – 3:2 ОТ) и Чехией (в случае победы над Германией).
В ½ финала россияне сыграют либо со Швецией, либо с Финляндией, либо с Германией.
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