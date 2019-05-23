Кучеров набирает очки в каждом матче чемпионата мира в Словакии - Советский спорт
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23 мая 2019 22:22ХоккейСметанникова Дарья

Кучеров набирает очки в каждом матче чемпионата мира в Словакии

Российский форвард отличился во всех восьми матчах чемпионата мира-2019, который проходит в Словакии.

Нападающий Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче со сборной США (4:3). Это очко стал 16 (6+10) в активе Кучерова на чемпионате мира в Словакии.

Таким образом, форвард набирает очки в каждом из восьми матчей ЧМ-2019. Всего его результативная серия на чемпионатах мира насчитывает 11 матчей.

Напомним, что в НХЛ 25-летний Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона. В 82 матчах российский нападающий набрал 128 (41+87) очков и обновил рекорд результативности для отечественных игроков в НХЛ.

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