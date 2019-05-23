Чехия – Германия. После двух периодов – 1:1

Завершился второй период в четвертьфинальном матче чемпионата мира Чехия – Германия. После 40 минут счет 1:1. Чехи нанесли 19 бросков, а немцы – 14.
Счет на 34-й минуте открыл Ян Коварж. На 38-й минуте Франк Мауэр сравнял счет.
В случае победы над Чехией немцы сыграют в полуфинале со сборной России.
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