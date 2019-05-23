Финляндия – Швеция. «Тре крунур» впереди после двух периодов - Советский спорт
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23 мая 2019 22:46ХоккейКоноплев Александр

Финляндия – Швеция. «Тре крунур» впереди после двух периодов

Полуфиналы намечены на 25 мая.

Завершился второй период в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между Финляндия – Швеция. Счет 3:4.

У финнов шайбы забросили Нико Миккола, Петтери Линдбом и Яни Хаканпяя. У шведов отличились Йон Клингберг, Патрик Хернквист, Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон.

Полуфиналы намечены на 25 мая.

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