Чехи обыграли немцев и вышли в полуфинал чемпионата мира-2019, где сыграют с Канадой В полуфинале сборная Чехии сыграет с командой Канады.

Сборная Чехии в полуфинале чемпионата мира обыграла команду Германии со счетом 5:1.

В составе победителей по разу шайбу забросили Якуб Ворачек (45), Доминик Кубалик (52) и Ондржей Палат (54), дубль оформил Ян Коварж (34, 60). У немцев единственная шайба на счету Франка Мауэра (38).

Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с командой Канады, которая ранее обыграла швейцарцев (3:2 ОТ). Игра состоится в субботу, 25 мая.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая.