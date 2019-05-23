Чехи обыграли немцев и вышли в полуфинал чемпионата мира-2019, где сыграют с Канадой

Сборная Чехии в полуфинале чемпионата мира обыграла команду Германии со счетом 5:1.
В составе победителей по разу шайбу забросили Якуб Ворачек (45), Доминик Кубалик (52) и Ондржей Палат (54), дубль оформил Ян Коварж (34, 60). У немцев единственная шайба на счету Франка Мауэра (38).
Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с командой Канады, которая ранее обыграла швейцарцев (3:2 ОТ). Игра состоится в субботу, 25 мая.
Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая.
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