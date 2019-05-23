Финляндия – Швеция. Будет овертайм Победитель этой пары сыграет в полуфинале с командой России.

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Швеции завершился третий период. После 60 минут счет равный – 4:4.

У финнов шайбы забросили Нико Миккола, Петтери Линдбом, Яни Хаканпяя и Марко Анттила. У шведов отличились Йон Клингберг, Патрик Хернквист, Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон.

Отметим, что победитель этой пары сыграет в полуфинале с командой России.