Финляндия обыграла Швецию и сыграет в полуфинале с Россией

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею Финляндия обыграла Швецию – 5:4. Победную шайбу в овертайме забросил Сакари Маннинен.
Также у финнов забивали Нико Миккола, Петтери Линдбом, Яни Хаканпяя и Марко Анттила. У шведов отличились Йон Клингберг, Патрик Хернквист, Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон.
Отметим, что в полуфинале турнира Финляндия сыграет со сборной России. Матч пройдет 25 мая в Братиславе.
Чемпионат мира
1/4 финала
Финляндия – Швеция – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Миккола (Песонен, Маннинен) – 1:00 (1:0); Клингберг (Нюландер, Веннберг) – 2:38 (1:1, бол.); Хернквист (Экман-Ларссон, Ларссон) – 16:57 (1:2); Петтерссон (Ландеског, Экман-Ларссон) – 20:25 (1:3); Линдбом (Маннинен, Песонен) – 25:04 (2:3); Хаканпяя (Маннинен) – 29:08 (3:3); Густафссон (Ландеског, Веннберг) – 39:35 (3:4); Анттила (Оямяки, Лехтонен) – 58:31 (4:4, 6x5); Маннинен – 61:37 (5:4).
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