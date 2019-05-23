Определились все полуфинальные пары чемпионата мира-2019 - Советский спорт
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23 мая 2019 23:48ХоккейСметанникова Дарья

Определились все полуфинальные пары чемпионата мира-2019

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира-2019.

Россия – Финляндия

Канада – Чехия

Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 25 мая.

В четвертьфинале Россия обыграла США (4:3), Финляндия в овертайме справилась со Швецией (5:4 ОТ), Чехия одержала победу над Германией (5:1), а Канада в овертайме победила Швейцарию (3:2).

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