Дмитрий Орлов: Вася в конце хорошо отработал, красавчик Россия победила США и вышла в полуфинал чемпионата мира в Словакии.

Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал победу над США (4:3) в матче ¼ финала чемпионата мира на Ondrej Nepela Arena в Братиславе.

«Хорошо, что выстояли в конце, Вася (вратарь Андрей Василевский) в конце хорошо отработал, красавчик, – приводит «Р-Спорт» слова 27-летнего игрока обороны. – Сегодня ребята все старались ему помогать, подчищать, чтобы он видел начало броска.

Мы играли друг за друга, играли сердцем, играли за страну сегодня. У нас еще две игры, и следующая игра важнее предыдущей».

Напомним, голы в составе сборной России забили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 29 бросков.

25 мая в полуфинале сборная России сыграет с Финляндией, которая в овертайме переиграла Швецию (5:4 OT). В другом полуфинале сыграют Канада и Чехия.