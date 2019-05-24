Михаил Григоренко: Задачи-минимум – нет, главное – золото Сборная России победила США и вышла в полуфинал чемпионата мира в Словакии.

Форвард сборной России Михаил Григоренко подвел итоги матча ¼ финала чемпионата мира с США (4:3) на Ondrej Nepela Arena в Братиславе.

«Речи ни о какой задаче-минимум у нас идти не может, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего форварда. – Главное – выиграть золото.

Мы победили – здорово получилось. Не особо важно, что мы не забили в пустые ворота. В концовке при таком счете всегда чувствуется давление. Хорошо, что выстояли. (Вратарь Андрей) Василевский – молодец».

Напомним, Григоренко забил четвертый гол сборной России. До этого в составе российской команды отличились Никита Гусев, Михаил Сергачев и Кирилл Капризов.

Сборная России одержала восьмую победу в восьми матчах турнира и теперь 25 мая в полуфинале сыграет с Финляндией. Начало матча – 16:15 (мск). Второй финалист определится в матче Канада – Чехия.