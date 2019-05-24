Радко Гудас: Было бы здорово сыграть с Россией еще раз - Советский спорт
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24 мая 2019 07:31ХоккейЛипкин Антон

Радко Гудас: Было бы здорово сыграть с Россией еще раз

Чехия вышла в полуфинал чемпионата мира, где ее соперником станет Канада.

Защитник сборной Чехии Радко Гудас подвел итоги четвертьфиналов чемпионата мира в Братиславе и Кошице.

Напомним, Чехия нанесла поражение Германии (5:1) и теперь в субботу в полуфинале сыграет с Канадой. Еще один финалист определится в матче Россия – Финляндия.

«Из тех команд, с которыми мы уже сыграли, самые сильные – русские, – приводит «Р-Спорт» слова Гудаса. – Они играли очень хорошо и уверенно, хотя шведы тоже выглядели неплохо. Удивлен, что они проиграли финнам в четвертьфинале. А с русскими было бы здорово встретиться здесь еще раз».

На групповом этапе сборная России обыграла Чехию (3:0). Всего у российской команды восемь побед в восьми матчах турнира.

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