Стаффан Крунвалль: Мактавиш в «Локомотиве» – это очень интересно Канадец стал главным тренером «Локомотива».

Защитник «Локомотива» и сборной Швеции Стаффан Крунвалль высказался о том, что новым главным тренером ярославского клуба стал канадец Крэйг Мактавиш.

«Мне кажется, это очень интересно, что Мактавиш пришел в «Локомотив», – приводит «Р-Спорт» слова 36-летнего шведа, – это человек с большим именем в хоккее».

Напомним, «Локомотив» объявил о назначении Мактавиша 16 мая. Контракт 60-летнего канадца рассчитан на два года. Ранее он тренировал в НХЛ «Эдмонтон», с которым в 2006 году дошел до финала Кубка Стэнли.

Добавим, что накануне сборная Швеции, которая является действующим чемпионом мира, проиграла Финляндии (4:5 OT) в ¼ финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире в Словакии.