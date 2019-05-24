ИИХФ утвердила проведение чемпионата мира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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24 мая 2019 11:49ХоккейЛипкин Антон

ИИХФ утвердила проведение чемпионата мира в Санкт-Петербурге

Россия примет новый чемпионат мира по хоккею через семь лет после предыдущего.

В пятницу конгресс ИИХФ в Братиславе принял решение о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт ФХР. О единогласном решении делегатов объявил президент федерации Рене Фазель.

Накануне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку России. Делегатам представили проект мультифункциональной арены, строительство которой должно завершиться к 2023 году. В завершении презентации российской заявки состоялось выступление трех русских балерин с номером на музыку из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.

Напомним, в предыдущий раз чемпионат мира проходил в России в 2016 году. Тогда матчи турнира принимали Москва и Санкт-Петербург.

В следующем году чемпионат мира пройдет Цюрихе и Лозанне (Швейцария), в 2021-м – в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия), в 2022-м – в Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2024-м – в Остраве и Пардубице (Чехия), в 2025-м – в Мальме и Гетеборге (Швеция).

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