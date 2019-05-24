Алексей Яшин: Сборная России сильнее финнов, все зависит от нашей команды

Бывший форвард сборной России Алексей Яшин дал комментарий перед матчем национальной команды со сборной Финляндии.
«Я думаю, что все зависит от нашей команды. Как она подготовится, как сконцентрируется, потому что по мастерству наша сборная сильнее. Не считаю, что предыдущие неудачи с финнами имеют какое-то психологическое значение. Играли разные команды, и на каждом турнире по-разному игры складывались, поэтому не думаю, что все предыдущие матчи вообще имеют какое-то значение.
У финнов нет игроков из НХЛ? Такая сборная собралась, что есть, то есть. Действительно, по составу наша команда сильнее, надо этот потенциал реализовать», – цитирует Яшина Sport24.ru.
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