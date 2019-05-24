Владислав Третьяк: Два чемпионата мира в один год – знак уважения к России Санкт-Петербург официально стал местом проведения чемпионата мира 2023 года.

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение конгресса ИИХФ о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

«Ни одна страна мира не получала в один год два турнира – чемпионат мира среди молодежи и взрослый чемпионат, – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка. – Ребята до 20 лет сыграют в Новосибирске и Омске. Это говорит об уважении к России».

Напомним, накануне Третьяк представил заявку Санкт-Петербурга на проведение турнира. Делегатам представили проект мультифункциональной арены, строительство которой должно завершиться к 2023 году. В завершении презентации российской заявки состоялось выступление трех русских балерин с номером на музыку из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.

В предыдущий раз чемпионат мира проходил в России в 2016 году. Тогда матчи турнира принимали Москва и Санкт-Петербург.

Добавим, что ранее ИИХФ принял решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.