Федор Канарейкин: Сборная Финляндии всегда очень сложный соперник для россиян Встреча состоится завтра, 25 мая и стартует в 16.15 мск.

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высказался перед матчем национальной команды со сборной Финляндии в ¼ финала ЧМХ-2019.

«Однозначно финны могут стать проблемой для нашей команды. Во-первых, это всегда очень сложный соперник для сборной России. Во-вторых, финская команда умеет терпеть в сложных матчах, играть на результат. Плюс ко всему, у них довольно-таки неплохой подбор мастеров. Игра будет непростой для обеих команд.

Я не думаю, что история противостояний этих сборных станет каким-то психологическим фактором. Что было несколько лет назад, на сегодняшний день не имеет никакого значения, потому что матч будет проводиться в совершенно других условиях. Столкновение России и Финляндии нужно рассматривать только сегодняшним днем.

Мне кажется, что решающим фактором окажется то, что у сборной соперника мало представителей НХЛ на чемпионате мира. Скажем так, что данный состав у Финляндии не самый сильный, но тем не менее это очень добротная сборная, сейчас выступает много талантливых ребят, которые заявили о себе на этом турнире. Поэтому все хотят продолжить карьеру в НХЛ, будет много борьбы и неуступчивости со стороны молодых игроков. Но наша сборная по всем параметрам сильнее, поэтому ждем только победы.

Расслабятся ли наши хоккеисты на фоне не столь именитого соперника? Нет. Сейчас, по сути, концовка чемпионата, задача победить очень близка. С таким составом мы обязаны стать чемпионами, ребята собраны, никакой расслабленности со стороны наших хоккеистов не будет»