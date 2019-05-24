Швеция примет чемпионат мира 2025 года совместно с Данией

Международная федерация хоккея уточнила информацию о месте проведения чемпионата мира 2025 года. Турнир пройдет в Швеции и Дании, сообщает официальный твиттер ИИХФ.
Ранее стало известно, что конгресс федерации утвердил хозяев трех чемпионатов мира: в 2023 году турнир примет Санкт-Петербург, в 2024-м – Прага и Острава (Чехия).
Ранее сообщалось о том, что в 2025 году чемпионат мира пройдет в Швеции, однако у турнира появился второй хозяин – Дания.
Напомним, в следующем году чемпионат мира пройдет Цюрихе и Лозанне (Швейцария), в 2021-м – в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия), в 2022-м – в Хельсинки и Тампере (Финляндия).
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