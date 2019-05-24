Швеция примет чемпионат мира 2025 года совместно с Данией ИИХФ определила места проведения трех чемпионатов мира.

Международная федерация хоккея уточнила информацию о месте проведения чемпионата мира 2025 года. Турнир пройдет в Швеции и Дании, сообщает официальный твиттер ИИХФ.

BREAKING CONGRESS NEWS: The 2023 #IIHFWorlds has been allocated to St. Petersburg (Russia) which aims to build the biggest ice hockey arena in the world. 2024 to Prague & Ostrava (CZE), 2025 to Sweden. 🇷🇺🇨🇿🇸🇪🏒🏆



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Photo: S. Fedoseyev / @hcSKA pic.twitter.com/Cf0obUHDln — IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2019

Ранее стало известно, что конгресс федерации утвердил хозяев трех чемпионатов мира: в 2023 году турнир примет Санкт-Петербург, в 2024-м – Прага и Острава (Чехия).

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году чемпионат мира пройдет в Швеции, однако у турнира появился второй хозяин – Дания.

Напомним, в следующем году чемпионат мира пройдет Цюрихе и Лозанне (Швейцария), в 2021-м – в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия), в 2022-м – в Хельсинки и Тампере (Финляндия).