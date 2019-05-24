Владислав Третьяк: Финны будут играть от обороны, у них нет других шансов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался перед игрой национальной команды со сборной Финляндии в 1/2 финала ЧМХ-2019.
«Финны будут играть от обороны на контратаках, у них нет других шансов. Команда Финляндии сейчас на подъеме. Я думаю, что шведов сбил переезд (из Братиславы в Кошице), это очень сильная команда, но переезды откладывают отпечаток. Поэтому для нас хорошо, что финны к нам приедут, но там молодая, амбициозная команда, которой нечего терять.
Вчера были великолепные матчи, напряженные. Швейцарцы могли отправить домой канадцев, все думали, что шведы легко обыграют финнов, но они не смогли собрать команду, хотя в составе были почти все игроки из Национальной хоккейной лиги. Это говорит о том, что звезды в команде – это не всегда победа. Нужно найти оптимальные сочетания, правильно работать.
Что касается сборной России, то все четыре тройки действуют достаточно уверенно. Кто-то выручает в одном матче, кто-то в другом. Самое главное, чтобы не было глупых удалений, что случалось на групповом этапе», – цитирует функционера ТАСС.
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