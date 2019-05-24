The New York Times: Василевский спас Россию от поражения в матче с США

Журналист The New York Times Джули Робенхаймер после матча ¼ финала чемпионата мира Россия – США (4:3) отметила игру голкипера российской команды Андрея Василевского.
«Считаю, что он потрясающий голкипер и одна из главных причин успешного выступления сборной России на чемпионате мира, – приводит «RT на русском» слова Робенхаймер. – Можно сказать, что он один из тех, кто спас «красную машину» от поражения в матче с США».
Напомним, голы в составе сборной России забили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 29 бросков.
25 мая в полуфинале сборная России сыграет с Финляндией, которая в овертайме переиграла Швецию (5:4 OT). В другом полуфинале сыграют Канада и Чехия.
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