Американская журналистка: У сборной России абсурдная модель игры в нападении В ¼ финала национальная команда обыграла сборную США со счетом 4:3.

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер высказалась об игре сборной России на ЧМХ-2019 в Словакии.

«На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении – они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это лёгкой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе.

Каждый раз, когда подопечные Воробьёва только подходят к зоне, болельщики взрываются овациями. Они понимают, что сейчас будет создан очередной опасный момент, ведь именно так происходило на протяжении всего турнира», – цитирует Робенхаймер «RT на русском».