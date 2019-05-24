Леонид Вайсфельд: Финны могут стать проблемой для сборной России - Советский спорт
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24 мая 2019 14:04ХоккейГичунцев Артур

Леонид Вайсфельд: Финны могут стать проблемой для сборной России

Встреча состоится завтра, 25 мая и стартует в 16.15 мск.

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от матча сборных России и Финляндии в полуфинале ЧМХ-2019.

«Финны могут стать проблемой для нашей команды. На мой взгляд, предыдущие неудачные игры против Финляндии в плей-офф никакого значения перед завтрашней игрой не имеют. Отсутствие звездных игроков в составе соперника нас не расслабит, шведов же это не расслабило», – цитирует Вайсфельд Sport24.ru.

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