Владислав Третьяк: Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году - Советский спорт
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24 мая 2019 14:58ХоккейЛипкин Антон

Владислав Третьяк: Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году

Более десяти игроков покинули КХЛ.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об отъезде российских игроков в Северную Америку.

«Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году, – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка. – Когда едут в НХЛ – это понятно, когда в фарм-клубы…

И они едут даже на контракты меньше. Молодые хоккеисты хотят себя зарекомендовать там».

Напомним, после сезона-2018/19 уже более десяти игроков покинули КХЛ, подписав контракты с клубами НХЛ.

На нынешнем чемпионате мира за сборную России выступают защитник Владислав Гавриков, уехавший в «Коламбус», и форвард Никита Гусев, подписавший контракт с «Вегасом».

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