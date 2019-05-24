Владислав Третьяк: Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об отъезде российских игроков в Северную Америку.
«Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году, – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка. – Когда едут в НХЛ – это понятно, когда в фарм-клубы…
И они едут даже на контракты меньше. Молодые хоккеисты хотят себя зарекомендовать там».
Напомним, после сезона-2018/19 уже более десяти игроков покинули КХЛ, подписав контракты с клубами НХЛ.
На нынешнем чемпионате мира за сборную России выступают защитник Владислав Гавриков, уехавший в «Коламбус», и форвард Никита Гусев, подписавший контракт с «Вегасом».
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