Быков – о сборной России: В матче с финнами мы должны увидеть еще более лучшую игру - Советский спорт
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24 мая 2019 16:23ХоккейГичунцев Артур

Быков – о сборной России: В матче с финнами мы должны увидеть еще более лучшую игру

Встреча состоится завтра, 25 мая и стартует в 16.15 мск.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков дал комментарий перед матчем с командой Финляндии в полуфинале ЧМХ-2019.

«Нужно просто быть собранными, внимательными и дисциплинированными. Финская сборная нам известна, это хоккеисты, которые играют только в своем чемпионате, хотя это талантливая, быстрая команда со своим характером. Я не думаю, что при нашей игре у сборной России могут быть какие-то проблемы, чтобы пройти в финал. Я не думаю, что нашей сборной присуще пропускать на последних минутах и не вижу в этом проблемы.

Финны забивают в конце, потому что стараются догнать кого-то или добиться успеха. Я думаю, наши ребята уже опытные и мастеровитые, они прекрасно понимают, что цена ошибки и голевого момента становится намного выше в полуфинале. Думаю, что у нашей сборной не должно быть проблем при хорошей игре и при том, что наши ребята уже показали в четвертьфинале. Игра сборной идет по нарастающей, поэтому в матче с финнами мы должны увидеть еще более лучшую игру», – цитирует специалиста ТАСС.

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