Быков – о сборной России: В матче с финнами мы должны увидеть еще более лучшую игру

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков дал комментарий перед матчем с командой Финляндии в полуфинале ЧМХ-2019.
«Нужно просто быть собранными, внимательными и дисциплинированными. Финская сборная нам известна, это хоккеисты, которые играют только в своем чемпионате, хотя это талантливая, быстрая команда со своим характером. Я не думаю, что при нашей игре у сборной России могут быть какие-то проблемы, чтобы пройти в финал. Я не думаю, что нашей сборной присуще пропускать на последних минутах и не вижу в этом проблемы.
Финны забивают в конце, потому что стараются догнать кого-то или добиться успеха. Я думаю, наши ребята уже опытные и мастеровитые, они прекрасно понимают, что цена ошибки и голевого момента становится намного выше в полуфинале. Думаю, что у нашей сборной не должно быть проблем при хорошей игре и при том, что наши ребята уже показали в четвертьфинале. Игра сборной идет по нарастающей, поэтому в матче с финнами мы должны увидеть еще более лучшую игру», – цитирует специалиста ТАСС.
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты. За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый списокОглашен окончательный список футболистов, вызванных на июньские матчи сборной России против «Чертаново», Сан-Марино и Кипра. В нем аж 30 человек. «Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку»Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился последними новостями о громком бракоразводном процессе своей подзащитной с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым. Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019?Опубликованы ТВ-рейтинги прошлой недели. Список лидеров года среди спортивных трансляций возглавил матч чемпионата мира Россия - Чехия. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Попыхтим» в Европе! «Паровозы» помогли «самоварам» попасть в еврокубок«Локомотив» одолел «Урал» в финале Кубка России и подарил последнюю путевку в Лигу Европы «Арсеналу». Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? У американцев здесь сборная третьего сорта. Как таких не победить?Четвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне. «Красная машина» отменила «Чудо». Наши победили американцев и вышли в полуфиналРоссияне едва не упустили преимущество, добытое в первом периоде. За счет мощной атаки и вдохновенной игре вратаря Андрея Василевского сборной России удалось одержать победу 4:3. У США нет шансов. Россия точно пройдет дальшеКоманда Ильи Воробьева уже одной ногой в полуфинале. В рубрике «Советский спор» мы объясняем, почему Россия должна выиграть у США. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Дмитрий Хохлов: Десять лет ждали возвращения домой и, наконец, это произошлоГлавный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов и вратарь команды Антон Шунин после первой тренировки на новом стадионе поделились впечатлениями от арены. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал»Главный ветеран российского тренерского цеха одержал очередную победу в Кубке России. Единственный мяч с подачи Фернандеша забил Баринов. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Максименко, Ребров и Ташаев выбрали мисс «Спартак»В четверг на «Открытие Арене» прошел финал конкурса самых красивых поклонниц столичного клуба. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».