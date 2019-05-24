Илья Воробьев: Ни против Какко, ни против Анттилы персонально играть не будем

Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о команде Финляндии перед матчем ½ финала ЧМХ-2019.
«Надо посмотреть, кого обыграла Финляндия. Они давно на сборах, это хорошо отлаженный механизм. Финские часы! Поэтому они победили и американцев, и канадцев, и шведов.
Мы должны играть в свою игру, не реагировать. Будут капканы, финны будут откатываться, ловить все на себя и бежать в контратаку. Ни против Какко, ни против Анттилы персонально играть не будем», – цитирует специалиста Sport24.ru.
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