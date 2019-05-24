Илья Воробьев: Ни против Какко, ни против Анттилы персонально играть не будем Встреча состоится завтра, 25 мая и стартует в 16.15 мск.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о команде Финляндии перед матчем ½ финала ЧМХ-2019.

«Надо посмотреть, кого обыграла Финляндия. Они давно на сборах, это хорошо отлаженный механизм. Финские часы! Поэтому они победили и американцев, и канадцев, и шведов.

Мы должны играть в свою игру, не реагировать. Будут капканы, финны будут откатываться, ловить все на себя и бежать в контратаку. Ни против Какко, ни против Анттилы персонально играть не будем», – цитирует специалиста Sport24.ru.