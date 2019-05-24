Воробьев определил основного голкипера на матч со сборной Финляндии

Российский голкипер Андрей Василевский займет место в воротах национальной команды в матче с финнами, который пройдет в рамках полуфинала ЧМХ-2019.
Напомним, Василевский выступил в качестве первого номера в матче 1/4 финала со сборной США и помог своей команде одержать победу (4:3).
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