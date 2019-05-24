«Ак Барс» подписал шведского голкипера Новичок будет «номером два».

«Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта со шведским голкипером Адамом Рейдеборном.

Предыдущие два сезона вратарь признавался лучшим в шведском чемпионате в своем амплуа. Как сообщил генменеджер казанцев Рафик Якубов, легионер будет вторым вратарем клуба.

– В межсезонье совместно с тренерским штабом мы пришли к решению о приглашении в команду иностранного игрока для усиления вратарской позиции. После тщательного рассмотрения всех вариантов на рынке мы выбрали Адама Рейдеборна – лучшего вратаря шведского чемпионата двух последних лет. Главный тренер и тренеры вратарей поддержали эту кандидатуру. В новом сезоне мы видим вратарскую бригаду в следующем составе: Эмиль Гарипов, Адам Рейдеборн, Тимур Билялов, – передает слова Якубова официальный сайт «Ак Барса».

Сезон-2018/19 голкипер провел в «Юргордене». На его счету 92,9 % отбитых броскоd и 22 победы в 39 матчах регулярного чемпионата Швеции. В плей-офф – десять побед и 89,8 % отбитых бросков.